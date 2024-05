Midthjell ga Svelgen ledelsen etter tolv minutter, og Liban Abullahi doblet ledelsen for Svelgen da han satte inn 2-0 ett minutt senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Hentet inn ledelsen

Noen minutter etter hvilen reduserte Tempo da Eirik Kvamme satte inn 1-2-målet, og Kenneth Andres Solheim Bernales utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 56 minutters spill. Et kvarter før slutt scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-2, men Midthjell sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Tempos Kenneth Andres Solheim Bernales pådro seg gult kort. For Svelgen fikk Jørgen Espeseth Larsen og Anas Hussein Ahmed gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Tempo på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Svelgen er på sjetteplass med ett poeng.

Matias Larsen var kampleder.

I neste runde skal Tempo måle krefter med Tambarskjelvar 21. mai, mens Svelgen møter Florø 3 samme dag.