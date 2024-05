Hornindal tok ledelsen da Ivrine Tronstad Grodås scoret allerede etter ti minutter, og Emine Norevik Espe doblet ledelsen for Hornindal da hun satte inn 2-0 sju minutter senere. Fem minutter før pause reduserte Måløy 2 ved en av lagets spillere. Vilde Melvoll Muldsvor sørget for Hornindal-jubel da hun satte inn 3-1 like etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Espe satte inn 4-1, og etter 40 minutters spill la Mathilde Muldsvor Årvik på til 5-1 for hjemmelaget. Hornindal-keeperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-1 to minutter senere, og Espe gjorde hattrick etter 62 minutter. Seks minutter senere fullførte Mathilde Muldsvor Årvik sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Troner øverst

Hornindal og Måløy 2 står begge med seks poeng.

23. mai er det ny kamp for Hornindal. Da møter de Sandane. Måløy 2 skal måle krefter med Sandane 28. mai.