Otra/Valle tok ledelsen da Theo Frimanslund Hasic scoret etter 27 minutters spill, og fem minutter senere doblet en spiller ledelsen til Otra/Valle. To minutter før sidebytte la en av lagets spillere på til 3-0 for Otra/Valle, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Edvin Ketilsson Brottveit-Homme satte inn 4-0 for Otra/Valle. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Målbonanza etter pausen

Andreas Roland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Otra/Valle, og Otra/Valle-spilleren scoret igjen da han gjorde 6-0 et kvarter før slutt. Samme spiller laget hattrick da han la på til 7-0 tre minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-0.

Dennis Halstensen-Hopaneng fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp er Otra/Valle på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Tveit 2/Hånes 2 er nummer fire med seks poeng.

Abdullahi Abdirahman Abdulle dømte oppgjøret.

23. mai er det ny kamp for Otra/Valle. Da møter de Mandalskameratene 4. Tveit 2/Hånes 2 skal måle krefter med Vindbjart 2 26. mai.