Halsnøy fikk en kjempestart på kampen da Erlandsen sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutters spill, og 16-åringen scoret og doblet ledelsen for Halsnøy åtte minutter senere. Bergen Nord 2 reduserte til 1-2 ved Lukas Tiger Eikenes etter 21 minutter. Erlandsen laget hattrick da han ordnet 3-1 rett etterpå, og etter en halv time økte Halsnøy ved Nicolai Ommer. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Direkte rødt kort til Bergen Nord 2

Erlandsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Halsnøy noen minutter etter hvilen. Ole Pedersen reduserte for Bergen Nord 2 noen minutter ut i andreomgangen, og sju minutter etter pause reduserte Bergen Nord 2 ved Dennis Johansen Haukås. Åsmund Leonard Arntsberg Sætre økte ledelsen da han satte inn 6-3 ti minutter senere. Bergen Nord 2s Haukås ble vist det røde kortet etter 57 minutter, men like etterpå reduserte Simen Aarnes Nonslid til 4-6 for samme lag. Et kvarter før full tid scoret Erlandsen sitt femte mål da han gjorde 7-4. Fire minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Kasper Tellevik reduserte til 5-7. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-5.

Halsnøys Sætre og Kuba Gromowski fikk gult kort. For Bergen Nord 2 fikk Tellevik gult kort.

Fortsatt på andreplass

Etter lørdagens kamp er Halsnøy nummer to på tabellen med sju poeng, mens Bergen Nord 2 er på åttendeplass med null poeng.

Åge Eide var kampleder.

Bergen Nord 2 møter Trio 2 11. mai, mens Halsnøy spiller neste kamp mot Bjarg 3 dagen etter.