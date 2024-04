Randesund fikk en pangåpning på kampen da Fillip Sæbø sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen, men Nicholas Rosåsen Terjesen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter elleve minutter. Ånund Lindebæk Bernhardsen ga Randesund ledelsen igjen etter en halv time, men Jonas Jensen Digervold utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Hånes / Tveit så rødt

Marcus Håkedal Eide sendte Randesund foran på nytt da han satte inn 3-2 etter et kvarter av andreomgangen, men Mats Jensen Digervold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Tre minutter før slutt ble Hånes/Tveit redusert til ti spillere etter at Radoslaw Aleksander Chmielewski fikk rødt kort, og Erik Sandvik sendte Randesund i ledelsen igjen tre minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-4.

Tok over tredjeplassen

Etter lørdagens kamp er Hånes/Tveit på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Randesund er nummer tre med ti poeng.

Ole Håvard Kjerstison dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hånes/Tveit møte Våg, mens Randesund møter Flekkefjord.