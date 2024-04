Emma Ljone Vadseth sørget for at Smørås fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, men Kristina Elgsås Nilsen utlignet da hun satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Smørås scoret selvmål ved Kaya Lynn Greve Gullaksen etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Dro ifra

Nilsen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Andrea Skjøndal satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Thale Christensen Sjøthun (Smørås) og Lenie Marie Torgersen (Askøy 2) fikk begge gult kort.

Askøy 2 klatrer til femteplass

Etter lørdagens kamp er Askøy 2 nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Smørås er på ellevteplass med null poeng.

Petter Johannessen Hopland var kampleder.

2. mai er det ny kamp for Askøy 2. Da møter de Stord/Solid/Trott. Smørås skal måle krefter med Lyngbø 2 5. mai.