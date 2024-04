Malvik/Hommelviks Ida Mork fikk rødt kort etter 19 minutter, men Thea Korsan ga Malvik/Hommelvik ledelsen etter 33 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Noen minutter etter hvilen scoret Madelen Bostad Danielsen for Namsos, og Ovedia Bjørkli sendte Namsos i føringen da hun satte inn 2-1 et kvarter før slutt. Namsos-spiller Linnea Bentsen Følstad satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Mia Celine Engen la på til 4-1 for bortelaget fem minutter senere. To minutter før slutt fikk Namsos straffe, og Sunniva Aunli Hofstad scoret 5-1-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-5.

Live Ovedie Hjertvik pådro seg gult kort.

Namsos leder serien

Etter søndagens kamp er Malvik/Hommelvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Namsos er på topp i serien med seks poeng.

Ayub Essa Hamud dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Malvik/Hommelvik prøver seg mot Verdal/Inderøy 6. mai, mens Namsos spiller neste kamp mot Steinkjer dagen etter.