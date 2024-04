Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Ble utvist

Elias Salomonsen-Varem sendte Bossmo & Ytteren i ledelsen noen minutter ut i andre omgang, men Hubert Glowacki sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 51 minutter. Halsen sendte Brønnøysund i føringen da han satte inn 2-1 etter 62 minutters spill. Etter 80 minutter ble Bossmo & Ytterens Emrik Nerdal vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-1.

Benjamin Andrè Bendiksen pådro seg gult kort.

Leder serien

Etter søndagens kamp er Brønnøysund nummer én på tabellen med seks poeng, mens Bossmo & Ytteren er på andreplass med tre poeng.

Roy Henriksen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bossmo & Ytteren spiller neste kamp mot Gruben 29. april, mens Brønnøysund prøver seg mot Gruben 9. mai.