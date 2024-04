Jo Storvik Eriksen sendte Stjørdals-Blink 2 tidlig i ledelsen, men etter bare åtte minutter scoret Thalles Lynton Da Silva Monteiro for Tangmoen. Mads Horgøien ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet etter 34 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Bortelaget økte ledelsen

Monteiro sørget for balanse i Tangmoen-regnskapet da han satte inn 2-2 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 66 minutter tok Tangmoen ledelsen ved Jakob Bjørseth Vollan. Stjørdals-Blink 2 utlignet til 3-3 da Simen Blekastad Mathisen satte ballen i mål ti minutter senere, og Lillebo sørget for at Stjørdals-Blink 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring minuttet før full tid. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-5.

Tangmoens Jonas Stokke, Martin Jenssen Sandvik, Filip Bjørseth Vollan, Ørjan Bjørlo, Mathias Aaring og Ove Bråten fikk gult kort.

Tok over sjetteplassen

Tangmoen har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter mandagens kamp ligger Tangmoen på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Stjørdals-Blink 2 er på tredjeplass med sju poeng.

Sondre Schønning Bakken var dommer i kampen.

5. mai er det ny kamp for Tangmoen. Da møter de Sverresborg. Stjørdals-Blink 2 skal måle krefter med Levanger 2 samme dag.