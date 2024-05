Ferdinand Lavik-Skogseid sendte Askøy i føringen etter et kvarter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Askøy ti minutter senere. Niklas Ørskov reduserte for Åsane etter 24 minutter, og samme spiller utlignet da han satte inn 2-2. Åtte minutter senere tok Askøy ledelsen på nytt ved Wilhelm Haaskjold Gullachsen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Økte ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang var hattricket et faktum for Ferdinand Lavik-Skogseid, og ti minutter senere økte Askøy ved Jakob Mellingen Haugland. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Askøy på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Åsane er på femteplass med tre poeng.

Susanne Træet var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy spiller neste kamp mot Bergen Nord 5. mai, mens Åsane spiller neste kamp mot Baune.