Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Like mange mål

Stord/Solid/Trott tok føringen da Emil Lone satte inn 1-0 ni minutter etter sidebytte, men Leo Egbe Rosvold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-1.

Lars-Henrik Rådmannsøy Lunde pådro seg gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Stord/Solid/Trott på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Os er nummer tre med sju poeng.

Diyaddin Tunc var kampleder.

12. mai skal Stord/Solid/Trott møte Gneist, mens Os møter Sotra 2.