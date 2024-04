Sverre Skjold Olsen sendte Stord i ledelsen etter 22 minutters spill, men ti minutter senere utlignet Omar Abdulkadir Jama for Gneist. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Måtte forlate banen

Fredrik Berge ga Gneist ledelsen etter 55 minutter, og Eirik Eide satte ballen i mål sju minutter senere for Gneist og sørget for at stillingen var 3-1. Eirik Kaldråstøyl Johansen reduserte for Stord etter 62 minutters spill. Hjemmelagets Odin Andre Lunde Stensletten ble sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andreomgangen, men Carruthers utlignet da han satte inn 3-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Stords Albert Sjo Hystad fikk gult kort. For Gneist fikk Eide, Sebastian Lien Stenevik, Marcus Strømmen-Skage, Emil Reikvam Vikhagen og Jama gult kort.

Tok steg på tabellen

Det stanset tapsrekken til Stord, som var poengløse på de siste tre kampene.

Etter tirsdagens kamp er Stord på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Gneist er nummer seks med fem poeng.

Daniel Fagerlid Andreasson dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gneist spiller neste kamp mot Nymark 7. mai, mens Stord prøver seg mot Nymark 21. mai.