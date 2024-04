Bømlo fikk en pangåpning på kampen da Sander Vold sendte laget sitt i føringen etter bare to minutter, men Christian Urheim Innvær utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 32 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Dominerte i andreomgang

Øystein Grastveit sendte Rubbestadnes i ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og Sigurd Hus Bråthen satte ballen i mål etter 67 minutter for Rubbestadnes og sørget for at stillingen var 3-1. Rubbestadnes økte ledelsen da Emil Mæland Rolfsnes satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-1.

Rubbestadnes' Torbjørn Grønås, Stein-Erik Vorland og Heine Larsen pådro seg gult kort. For Bømlo fikk Anker Larsen Strand gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det brøt Bømlos seiersrekke på tre kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Rubbestadnes på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Bømlo er på andreplass med ni poeng.

Frode Wold var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rubbestadnes møter Djerv 1919 4 3. mai, mens Bømlo spiller neste kamp mot Nord 3 14. mai.