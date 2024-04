Emilian Sæther Nyborg ga Leksvik ledelsen tidlig i kampen med sitt mål før det første minuttet var omme, men tre minutter senere utlignet Aron Karsten Walseth Arntzen for Stjørna/HIL/Fevåg. Etter 13 minutter tok Stjørna/HIL/Fevåg ledelsen ved Andreas Buaune, men Anders Løkken Myrabakk sørget for balanse i Leksvik-regnskapet da han satte inn 2-2 like etterpå. Stjørna/HIL/Fevågs Odin Øvergård var uheldig og scoret selvmål etter 29 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Målshow etter pause

Karl Ludvik Waterloo Killingberg gjorde 4-2 etter et kvarter av andre omgang. Henrik Refsnes Løvseth reduserte til 3-4 for Stjørna/HIL/Fevåg ti minutter senere. Sander Tømmerdal sørget for at stillingen var 5-3 etter 68 minutter, og rett etterpå scoret Leksvik-spilleren igjen da han gjorde 6-3. Samme spiller fikk sitt hattrick fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-3.

Sander Elias Sjøbakk (Stjørna/HIL/Fevåg G16) og Kasper Ramdal Farbu (Leksvik 9er G16) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen står både Leksvik og Stjørna/HIL/Fevåg med tre poeng.

Remi Alexander Laugsand var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Leksvik. Da møter de Åfjord. Stjørna/HIL/Fevåg skal måle krefter med Fosen samme dag.