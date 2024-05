Nidelv tok ledelsen ved Thea Røsvik Lunder etter bare sju minutter, men Øien sørget for balanse i Vestbyen 2-regnskapet da hun satte inn 1-1 like etterpå. Vestbyen 2 tok ledelsen da Karoline Dahle satte inn 2-1 etter 32 minutters spill. Ved pause sto det 2-1.

Målshow i andre omgang

Maria Njaastad Skjesol satte ballen i mål etter 62 minutter, og Vestbyen 2 rykket ytterligere ifra da Anne Tingstad Skjevik økte ledelsen etter 73 minutters spill. Øien økte ledelsen for Vestbyen 2 da hun satte inn 5-1 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-1.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp er Vestbyen 2 nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Nidelv er på sjuendeplass med tre poeng.

Bård Hemming Lorentsen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen 2 måle krefter med Trond, mens Nidelv møter Frøya IL.