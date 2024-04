Målscorere for Søgne: Hussein Idris Sido med to mål, Anton Nygård med to mål og Aron Kristoffer Svendsen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Søgne leder serien

Etter fredagens kamp er Søgne på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Spind er nummer seks med tre poeng.

Inge Berulvson Berg var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Spind måle krefter med Randesund 3, mens Søgne møter Donn.