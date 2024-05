Roten sørget for at Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, og Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 doblet ledelsen da Johan Haugen satte inn 2-0 etter kun sju minutter. Roten satte ballen i nettet og økte ledelsen etter en halvtimes spill, og Petter Gustad Hellesvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 rett etterpå. Lasse Fenstad Larsen økte til 5-0 for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 fem minutter før sidebytte, og fem minutter senere la Merci Ntezeyombi på til 6-0 for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2. Etter halvspilt kamp sto det 6-0.

Målbonanaza etter pausen

Seks minutter etter hvilen økte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 ved Kristoffer Amandus Lyng. Ni minutter senere reduserte Fosen ved Elias Standahl Osnes, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte bortelaget da Mathias Lund satte inn 2-7-målet. Ti minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-7. Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 økte ledelsen da Johan Lucas Ness Storsve satte ballen i nettet etter 67 minutter. Dermed var stillingen 8-3. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-3.

Rissa 2 / Stadsbygd 2 / Vanvik 2 topper serien

Det var Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2s tredje strake seier, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Fosen er på sjetteplass med ett poeng.

Jonathan Kopreitan Dahl var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fosen måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 møter Ørland 2.