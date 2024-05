Orkla 3 fikk kampens første mål allerede etter sju minutters spill da Kristian Lynum Meland satte ballen i nettet, men rett etterpå scoret Anton Granum for Klæbu. Dyrvik sørget for at Orkla 3 tok ledelsen igjen med sin scoring etter elleve minutter, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 3-1 et kvarter før pause. Orkla 3-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 4-1 ti minutter senere, og fem minutter før sidebytte økte Orkla 3 ved Daniel Umbraska. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 5-1.

Orkla 3 dro ifra

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Mikkel Todal satte inn 6-1 for samme lag. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble avstanden mellom lagene redusert da Aslak Fosseide Bjerkan reduserte til 2-6. Geir Anders Blåsberg-Sinnes la på til 7-2 for hjemmelaget da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-2.

Orkla 3 klatrer til femteplass

Etter onsdagens kamp er Orkla 3 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Klæbu ligger på niendeplass med null poeng.

Samer Mohamad Ali Saad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkla 3 måle krefter med Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2, mens Klæbu møter Gimse 4/Melhus 4.