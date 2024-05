Helena Cecilie Mo ga Osterøy/Arna-Bjørnar 3 ledelsen tidlig med sin scoring bare noen minutter ut i kampen, og Osterøy/Arna-Bjørnar 3 var på farten igjen etter bare ti minutters spill. De doblet ledelsen da Lien Arnesen satte inn 2-0. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere, og etter 32 minutter økte avstanden mellom lagene da Heidi Helgesen satte inn 4-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3. fire minutter senere fullførte Lien Arnesen sitt hattrick, og Lien Arnesen økte ledelsen for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 da hun satte inn 6-0 etter 38 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Osterøy/Arna-Bjørnar 3 økte ledelsen da Kristin Stamneshagen satte ballen i nettet tre minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 7-0. Sheril-Mari Rokne gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-7 like etterpå. Stamneshagen økte til 8-1 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 etter 56 minutter, og sju minutter før slutt scoret Lien Arnesen igjen da hun gjorde 9-1. Sofie Kollvangsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 to minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 10-1.

Osterøy/Arna-Bjørnar 3s Heidi Helgesen fikk se det gule kortet.

Osterøy / Arna-Bjørnar 3 topper serien

Etter søndagens kamp er Osterøy/Arna-Bjørnar 3 på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Årstad er nummer tre med elleve poeng.

Atle Reiersen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Årstad spiller neste kamp mot Nymark 2 30. mai, mens Osterøy/Arna-Bjørnar 3 prøver seg mot Sædalen/Fana 2 to dager senere.