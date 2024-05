Før det første minuttet var omme, tok Hausvik ledelsen ved Sigve Knarbakk, men Ahmad Suhail Farkhari sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Hausvik tok føringen igjen da Knarbakk satte inn 2-1 et kvarter før pause, og H. Vikne scoret 3-1-målet noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 1-3.

Bortelaget økte ledelsen

H. Vikne økte ledelsen da han satte inn 4-1 to minutter etter hvilen, og sju minutter senere vartet H. Vikne opp med hattrick. Martin Evensen økte ledelsen for Hausvik da han satte inn 6-1 etter 58 minutter. Flaktveit 2 reduserte til 2-6 ved Nadir Kambic ti minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-6.

Flaktveit 2s Odin Engelsen Tøsdal fikk gult kort. For Hausvik fikk Frode Stokke, Anders Mostraum Stokke, Thomas Martin Fleming og Eirik Fjeldstad gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Flaktveit 2 på niendeplass på tabellen med to poeng, mens Hausvik er på tredjeplass med 13 poeng.

Håvard Haugen Lockert var kampleder.

I neste runde skal Flaktveit 2 møte Mann, mens Hausvik møter Tertnes 2.