Benjamin Baadsvik Callanan ga Freidig ledelsen før det første minuttet var spilt, men like etterpå utlignet Kristoffer Hernes Henden for Varden Meråker. Linus Næss sendte Varden Meråker i føringen da han satte inn 2-1 etter 13 minutters spill, og William Strid scoret 3-1-målet ti minutter senere. Etter 28 minutter reduserte Callanan til 2-3 for Freidig. Linus Stenmo scoret for Varden Meråker og sørget for at stillingen var 4-2 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2 til pause.

Dominerte i andreomgang

Filip Estil økte ledelsen for Varden Meråker da han satte inn 5-2 to minutter etter sidebytte, og etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 6-2 for Varden Meråker. Næss satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere, og Varden Meråker-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 8-2 etter 64 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Leo Marinius Johansen Lunde satte inn 9-2. Freidigs Bjørn Fredrik Berg Kvale var uheldig og scoret selvmål da det var spilt en halv time i andre omgang. Næss økte til 11-2 for Varden Meråker sju minutter senere, og seks minutter før slutt scoret samme spiller igjen da han gjorde 12-2. To minutter på overtid scoret Næss sitt sjette mål da han gjorde 13-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 13-2.

Varden Meråkers Domise Nzabinesha og Stenmo fikk gult kort. For Freidig fikk Emil Szabo Hegle, Trond de Franca Børstad og Even Burø Sæther gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kampen på Vardetun kunstgress ble ledet av Janusz Jan Szpila. 60 tilskuere fikk med seg oppgjøret.

29. mai er det ny kamp for Varden Meråker. Da møter de Levanger 2. Freidig skal måle krefter med Fram samme dag.