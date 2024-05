Tiller 3s Johannes Bertin Finset scoret fra straffemerket etter 18 minutters spill. Mohammed Bako utlignet for Kattem 2 etter 35 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Kattem 2 fikk et forsprang da Collin Ntagungira Muhoza satte inn 2-1 etter et kvarter av andreomgangen, og Jørgen Ulseth Sæther sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 80 minutters spill. J. Sæther satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Kattem 2, og ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Muhoza satte inn 5-1 for Kattem 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-5.

J. Sæther (Kattem 2 G19) og Noah Borstad Samstad (Tiller 3 G19) fikk begge gult kort.

Topper serien

Det var Kattem 2s sjette seier på rad.

Etter torsdagens kamp er Tiller 3 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Kattem 2 er serieleder med 18 poeng.

Tobias Lekvam var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tiller 3 måle krefter med Ørland, mens Kattem 2 møter Ørland.