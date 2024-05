Ranheim 2 tok ledelsen da Linnea Mjøen Humstad scoret allerede i første minutt, men Christina Skaaren Moe sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ranheim 2 tok ledelsen på nytt ved Katrine Kjeldsberg etter 26 minutter, og Ranheim 2-spiller Alvira Sol Keiseraas satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Maja Krogh satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere, og Ingrid Jenssen Haugen la på til 5-1 etter 38 minutters spill. Wiig satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Ranheim 2. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-6.

Ranheim 2 holdt stand

Ni minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Helena Marie Skånø Eide reduserte til 2-6. Wiig scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 7-2 fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-7.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Leinstrand på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim 2 er serieleder med 18 poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

Leinstrand bryner seg på Trond 30. mai, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Stadsbygd tre dager senere.