Urædd 2 fikk en kjempestart på kampen da Karlsen sendte laget sitt i ledelsen etter kun ni minutters spill, og Nemi Lindquist Klingberg scoret og doblet ledelsen for Urædd 2. Gulset 2 reduserte til 1-2 ved Sandra Øygarden et kvarter før hvilen. Urædd 2-spiller en av lagets spillere satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Urædd 2 økte ledelsen

Karlsen la på til 4-1 for Urædd 2 noen minutter ut i andre omgang, og Emilie Stulen Olsen økte til 5-1 for Urædd 2 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-1.

Olsen pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Urædd 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Gulset 2 ligger på sjetteplass med null poeng.

Amir Omer Ali Ahmed dømte kampen.

28. mai er det ny kamp for Gulset 2. Da møter de Kviteseid. Urædd 2 skal måle krefter med Langesund/Stathelle 2 30. mai.