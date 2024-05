Volda tok ledelsen ved en av lagets spillere etter 20 minutter, og Volda doblet ledelsen da Nila Berg Zetterstrøm satte inn 2-0 etter 32 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Målbonanaza etter hvilen

Sara Viktoria Fricova satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter etter sidebytte. Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Frida Ljotebø-Krokå til 1-3 for MTG 9ar, og Emma Sætre Nystøyl reduserte til 2-3 for MTG 9ar rett etterpå. En spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 fem minutter før slutt. Minuttet før full tid ble avstanden mellom lagene mindre da MTG 9ar-angriperen reduserte til 3-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Sesongavslutning

Tor Henning Andersen dømte oppgjøret.

Og dermed var serien ferdigspilt for MTG 9ar. Etter å ha skrapet sammen ni poeng denne sesongen ender MTG 9ar på en foreløpig sjetteplass. Etter mandagens kamp er Volda på fjerdeplass på tabellen med ni poeng.

MTG 9ar har i løpet av sesongen scoret 23 mål og sluppet inn 29.

Jessica Maria Kleppestrand og Dorthea Støylen-Ristesund ble toppscorere for MTG 9ar med fem mål hver.

6. juni er det ny kamp for Volda.Da møter de Hareid.