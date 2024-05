Siv Anine Dalen satte ballen i eget mål for Skarphedin etter 25 minutter. Margrethe Nygård doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 noen minutter før hvilen, og 17-åringen økte til 3-0 noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Målbonanza etter hvilen

Strømsgodset-angriperen fikk sitt hattrick tre minutter etter sidebytte, og Julie Henriette Arnesen økte ledelsen for Strømsgodset da hun satte inn 5-0 etter 63 minutters spill. Strømsgodset-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 6-0 ni minutter senere, og Vilde Østensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Strømsgodset. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-7.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Skarphedin på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Strømsgodset ligger på førsteplass med 21 poeng.

Aziz Seker var dagens dommer.

Strømsgodset møter Gimletroll 1. juni, mens Skarphedin spiller neste kamp mot Hei to dager senere.