Kvam (Steinkjer) fikk en kjempestart på kampen da Bentzen sendte laget sitt i ledelsen etter bare sju minutter, men Velizar Zdravkov Ivanov utlignet for Kolvereid ni minutter senere. Kolvereid tok ledelsen da Robert Aleksander Laugen scoret etter 17 minutters spill, men ni minutter senere utlignet Abraham Landsem for Kvam (Steinkjer). Bentzen sendte Kvam (Steinkjer) i føringen på nytt da han satte inn 3-2 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Dro ifra

Magnus Valøen sørget for at resultattavla viste 4-2 ti minutter ut i andre omgang, og like etterpå la Jonas Aunvold på til 5-2. Etter 67 minutter økte avstanden mellom lagene da Vegard Sunde satte inn 6-2, og Bentzen laget hattrick da han ordnet 7-2 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-2.

Kvam (Steinkjer)s Marius Bekkeli, Eirik Andre Kvam og Erik Magnus Bentzen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp er Kvam (Steinkjer) på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Kolvereid ligger på tredjeplass med 15 poeng.

Roy Palmar Huse var dagens dommer.

I neste runde skal Kvam (Steinkjer) måle krefter med Rørvik 2 2. juni, mens Kolvereid møter Fosen samme dag.