Henrik Brenna sendte Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men David Kolle Andvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Brenna sendte Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik i ledelsen på nytt etter 17 minutter, men Jone Langhelle utlignet for Masfjord fem minutter senere. Colin Squibb-Engelsen sendte Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 etter 22 minutters spill, og Brenna sikret seg hattrick da han la på til 4-2 fire minutter senere. Kristoffer Johan Flolid Eide reduserte til 3-4 for Masfjord etter 29 minutter, og Andvik sørget for balanse i Masfjord-regnskapet da han satte inn 4-4 like etterpå. Ved pause var stillingen 4-4.

Delte poengene

Brenna sørget for at Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 62 minutters spill, men Langhelle utlignet da han satte inn 5-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-5.

Johannes Vågset Oppedal (Masfjord G16) fikk begge gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter lørdagens kamp er Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik på fjerdeplass på tabellen med fem poeng, mens Masfjord ligger på åttendeplass med ett poeng.

Bahram Khan var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik måle krefter med Åsane 2 30. mai. Masfjord møter Minde 2. juni.