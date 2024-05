To fulltreffere fra Nesvik

Mathias Brusdal Nesvik scoret to ganger da Stordal 2/Ørskog 2 vant 5-2 over Godøy/Giske 2 i 6. divisjon, Sunnmøre - avdeling 1 - vår i fotball for menn onsdag. Godøy/Giske 2 har tapt sine to siste kamper.