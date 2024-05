Orkanger tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Adam Aleksander Nilsen, men William Søberg Rivas utlignet da han satte inn 1-1 etter bare ni minutter. Samme spiller sendte Byåsen i ledelsen like etterpå, og William Onsøien Eidem satte ballen i mål etter 25 minutters spill for Byåsen og sørget for at stillingen var 3-1. Ni minutter senere fikk Orkanger straffe, og Odin Bach satte inn 2-3-målet. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Økte ledelsen

Tre minutter etter hvilen scoret Byåsen ved Brian Mugabo, og rett etterpå la William Onsøien Eidem på til 5-2 for Byåsen. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Byåsen nummer én på tabellen med 15 poeng, mens Orkanger er på andreplass med tolv poeng.

Jørgen Nilsen dømte kampen.

I neste runde skal Byåsen møte Skaun/Buvik, mens Orkanger møter Trygg/Lade.