Birkenes fikk kampens første mål bare noen minutter ut i kampen da Mollestad satte ballen i nettet, og Birkenes-angriperen scoret igjen da hun gjorde 2-0 etter bare åtte minutters spill. Samme spiller sikret seg hattrick da hun la på til 3-0 fem minutter senere, og Lillemor Cardin la på til 4-0 for Birkenes etter 17 minutter. Like etterpå økte Birkenes ved Mollestad. Etter 23 minutters spill reduserte Våg da Michelle Ta Langenes satte inn 1-5-målet. Seks minutter senere scoret Mollestad sitt femte mål da hun gjorde 6-1, og Nora Brekke Birknes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Birkenes. Thomine Verås Vigebo reduserte for Våg fem minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 2-7 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Ingrid Sørlien Flakk økte til 8-2 for Birkenes noen minutter ut i andreomgangen, og Birkenes-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 9-2 ti minutter ut i andre omgang. Isabella Andersen Bjerke reduserte til 3-9 åtte minutter senere. Etter 59 minutter fullførte Flakk sitt hattrick, og gjestene økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 11-3. Samme lag rykket ytterligere ifra da Birknes økte ledelsen etter 63 minutters spill. To minutter senere reduserte Våg ved Erla Maria Thorsteinsdottir. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, var hattricket et faktum for Birknes. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-13.

Ny runde - nye muligheter

Frank Thorbjørn Dovland dømte oppgjøret.

Våg får mulighet til revansj 26. mai. Da møter de Birkenes på ny.