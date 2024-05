Nardo tok ledelsen tidlig i kampen ved Jacob Fjellås, og etter tolv minutters spill doblet Nardo ved samme spiller. Fire minutter senere reduserte Theo Nilsen til 1-2 for Astor, og Odin Haugen Sæther sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Astor fikk et forsprang da Damien Appiah satte inn 3-2 et kvarter før hvilen, og Sæther scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-4 etter første omgang.

Straffescoring

Gabriel Ulleberg Felipe reduserte til 3-4 for Nardo etter 70 minutters spill, og like etterpå scoret Joakim Blengsli for Nardo. J. Blengsli (Nardo G19) satte inn et straffespark seks minutter før slutt. Nilsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 5-5 seks minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-5.

Nardos Aleksander Skancke Skjåk-Bræk pådro seg gult kort. For Astor fikk Håvard Aaseth Besseberg og Nilsen gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter onsdagens kamp ligger Nardo på niendeplass på tabellen med seks poeng, mens Astor er på femteplass med ti poeng.

Lars Smemo dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nardo møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 29. mai, mens Astor spiller neste kamp mot Charlottenlund.