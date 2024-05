Valestrand Hjellvik 2 tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av en av lagets spillere, og Valestrand Hjellvik 2 doblet ledelsen da Celina Aagesen Fitjar satte inn 2-0 etter kun tre minutter. Et kvarter før pause ble avstanden mellom lagene mindre da Tuva Randem-Tørressen reduserte til 1-2, og rett etterpå scoret Kine Tingvoll Ekerhovd for Skogsvåg. En spiller sendte Valestrand Hjellvik 2 i ledelsen igjen etter 23 minutters spill, men Vilde Othelia Gregersen utlignet da hun satte inn 3-3. To minutter senere scoret Fitjar sitt andre mål da hun gjorde 4-3, og vertene-spiller Dalaa Basman satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 5-3. Valestrand Hjellvik 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 27 minutter. Skogsvåg reduserte til 4-6 ved Tuva Randem-Tørressen like etterpå. Ved pause sto det 6-4.

Bortelaget kunne juble til slutt

Kausland reduserte til 5-6 noen minutter ut i andreomgangen, og gjestene utlignet til 6-6 da samme spiller satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Sju minutter senere var hattricket et faktum for Skogsvåg-angriperen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 6-7.

Skogsvåg sikret topp 3-plassering

Hjemmelag må skaffe dommer dømte oppgjøret.

Serien er nå over for Valestrand Hjellvik 2. Valestrand Hjellvik 2 tok til slutt seks poeng, noe som holder til en foreløpig sjetteplass på tabellen. På en foreløpig andreplass med tolv poeng er Skogsvåg med og kjemper i toppen.

For Valestrand Hjellvik 2 ender sesongen med 20 scorede mål, mens de har sluppet inn 38 mål.

Skjult personinfo sikret seg seks mål for Valestrand Hjellvik 2.

Sesongen er ikke over for Skogsvåg, som skal måle krefter med Ramsøy/Nordsiden/Apollo 4. juni.