Etter en halvtimes spill tok Fløy 2 ledelsen ved Fredrik Haugland Kristiansen. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Søgne snudde kampen

Nygård sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og noen minutter ut i andre omgang scoret Søgne-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1. Samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 3-1 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Søgne serieleder

Søgne har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter fredagens kamp er Fløy 2 på åttendeplass på tabellen med fem poeng, mens Søgne ligger på førsteplass med 16 poeng.

Nikolai Øvensen Ordahl dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fløy 2 måle krefter med Randesund 3, mens Søgne møter Greipstad.