Torunn Rafshol ga Eid 2 en tidlig ledelse, og etter kun seks minutter doblet Andrea Vingen Vedeld ledelsen til Eid 2. Konstanse Henden la på til 3-0 for Eid 2 seks minutter senere, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 etter 14 minutters spill. Kristine Stokkenes Grov satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Eid 2, og Eid 2-spilleren scoret igjen da hun gjorde 6-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0.

Var suverene i andre omgang

Åtte minutter etter pause la Andersson på til 7-0 for samme lag, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for samme lag like etterpå. Et kvarter før slutt fullførte Eid 2-spilleren sitt hattrick, og Mathilde Nordnes økte til 10-0 for vertene tre minutter senere. Hedda Hallstensen reduserte til 1-10 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-1.

Frida Fraas Øren pådro seg gult kort.

Eid 2 leder serien

Etter fredagens kamp ligger Eid 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Eikefjord er på andreplass med seks poeng.

Rezgar Babayi dømte oppgjøret.

29. mai er det ny kamp for Eid 2. Da møter de Svelgen/Florø 2. Eikefjord skal måle krefter med Måløy 2 samme dag.