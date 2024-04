Birkenes fikk en pangåpning på kampen da Tomas Radwanski sendte laget sitt i ledelsen etter bare fem minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Birkenes dro ifra

Sondov Vreim Jørgensen fikk nettsus og doblet ledelsen for Birkenes noen minutter ut i andreomgangen, og Radwanski scoret igjen da han gjorde 3-0 ti minutter ut i andre omgang. Trauma reduserte til 1-3 like etterpå. Jørgensen økte til 4-1 for Birkenes da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Trauma scoret ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-2.

Birkenes leder serien

Etter onsdagens kamp er Birkenes på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Trauma er nummer ni med null poeng.

Sten Rune Andersen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Trauma måle krefter med Froland 18. april. Birkenes møter Lillesand 26. april.