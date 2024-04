Malin Ligård sendte Tynset/Alvdal i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, og Tiril Strand Fonnås scoret og doblet ledelsen for Tynset/Alvdal et kvarter før hvilen. Etter 40 minutter reduserte Stadsbygd/Vanvik/Rissa til 1-2, og det sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Tynset/Alvdal-spiller Goro Persheim satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-1.

Tynset / Alvdal serieleder

Tynset/Alvdal tok sin første seier denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Tynset/Alvdal serieleder på tabellen med tre poeng, mens Stadsbygd/Vanvik/Rissa er nummer ti med null poeng.

Iver Dahl Kosberg var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tynset/Alvdal spiller mot Strindheim TF 14. april, mens Stadsbygd/Vanvik/Rissa spiller neste kamp mot Charlottenlund to dager senere.