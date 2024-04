Simon Fagerbakke Ausland sørget for at Gjerstad fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun fire minutter, og Fabian Jaskulski scoret og doblet ledelsen for Gjerstad fire minutter senere. Gjerstad rykket ytterligere ifra da Magnus Lindland økte ledelsen etter elleve minutters spill, og Jaskulski satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Gjerstad. Etter 38 minutter reduserte Våg da Olav Brunvand Berthelsen satte inn 1-4-målet. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da S. Ausland satte inn 5-1 for Gjerstad. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-0.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Joshua Edward Zhang Roberts pådro seg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter kampen står både Gjerstad og Våg med tre poeng.

Tobias Eide var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gjerstad bryner seg på Mandalskameratene 9. april, mens Våg spiller neste kamp mot Donn.