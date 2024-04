Mandalskameratene tok ledelsen ved Amaldus Reme Lid etter 22 minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei, da Ian Håkonsen doblet ledelsen for Mandalskameratene. Etter 33 minutters spill reduserte Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei da Christian Berger Ausland satte inn 1-2-målet, og åtte minutter senere utlignet C. Ausland for bortelaget. To minutter før pause var hattricket et faktum for C. Ausland. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-3.

Mandalskameratene med snuoperasjon

Eirik-Sebastian Kobler Mjelde sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 noen minutter ut i andreomgangen, og Mandalskameratene tok ledelsen på nytt da Vetle Abrahamsen Kolås scoret da det var spilt en halv time i andre omgang. Mikkel Laudal fant nettmaskene ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-3.

Simon Fagerbakke Ausland og Noureddin Ek fikk gult kort.

Mandalskameratene serieleder

Mandalskameratene har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Mandalskameratene serieleder på tabellen med ni poeng, mens Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei er nummer seks med tre poeng.

Stian Rasmussen dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 16. april. Mandalskameratene skal spille mot Donn, mens Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei møter Jerv.