Varden Meråker tok ledelsen da Oliver Mathias Bremseth scoret bare noen minutter ut i første omgang, og Emil Kveen fikk nettsus og doblet ledelsen for Varden Meråker etter bare fem minutter. Linus Green Skjæret la på til 3-0 for Varden Meråker fire minutter senere, og etter elleve minutters spill økte avstanden mellom lagene da Eskiyas Biniam Zeru satte inn 4-0 for Varden Meråker. Linus Green Skjæret scoret igjen da han gjorde 5-0 etter 24 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-5.

Dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang scoret Kveen sitt andre mål da han gjorde 6-0, og etter 60 minutters spill vartet Linus Green Skjæret opp med hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-7.

Klatret på tabellen

Det var sesongens første seier for Varden Meråker.

Etter onsdagens kamp er Hegra 2/Tangmoen 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Varden Meråker ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Maher Mohammed var kampleder.

8. mai er det ny kamp for Hegra 2/Tangmoen 2. Da møter de Strindheim 3. Varden Meråker skal måle krefter med Vinne 2/Verdal 2 15. mai.