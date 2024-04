Sverre Vågsholm sendte Moltustranda foran da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Lukas Gulbrandsen Stokseth doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 23 minutters spill økte Moltustranda ved Maxim Lytvinov, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Moltustranda. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Jone Gausemel Moldskred satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Filip Ferdinand Winsnes satte inn 6-0 for Moltustranda. Adrian Sandnes Pettersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget et kvarter før slutt, og fire minutter senere scoret Winsnes sitt andre mål da han gjorde 8-0. En av lagets spillere reduserte til 1-8 for Bergsøy 2 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-1.

Erik Tikerpuu fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Moltustranda på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Bergsøy 2 er på femteplass med tre poeng.

Tor Henning Andersen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Moltustranda spiller neste kamp mot Emblem 2 28. april, mens Bergsøy 2 spiller mot Volda 2 tre dager senere.