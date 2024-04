Alexander Nynes sendte Vestbyen i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, men Sindre Langørgen utlignet da han satte inn 1-1 tre minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Poengdeling

Buvik tok ledelsen ved 19-åringen etter 66 minutter, men Sindre Kavli Hammervold sørget for balanse i Vestbyen-regnskapet da han satte inn 2-2 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Buviks Elias Witry Kvam, Hamzeh Ahmed Hello Ajjouri, Pål Riaunet og Thomas Solum Lystad fikk gult kort. For Vestbyen fikk Ørjan Vandsvik gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Buvik på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vestbyen er på sjuendeplass med fire poeng.

Hassan Ahmed Halane var dagens dommer.

3. mai er det ny kamp for Vestbyen. Da møter de Utleira. Buvik skal måle krefter med Byåsen 2 5. mai.