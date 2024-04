Skjeldal sendte Åsane 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Sarah Haaland doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 etter 32 minutters spill. Åsane 2 rykket ytterligere ifra da Tilde Skaar økte ledelsen noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Målene rant inn

Fem minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Skjeldal satte inn 4-0 for Åsane 2. Sotra reduserte til 1-4 ved Tone Sandtorv Brakedal etter 68 minutter, og Synnøve Thode Arefjord reduserte til 2-4 for Sotra rett etterpå. Aurora Smith la på til 5-2 for Åsane 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Milene Røsæther Knudsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-5 sju minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Åsane 2s Anne Alræk, Emilie Bjerke Vågane og Andrea Kvammen fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Sotra på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Åsane 2 ligger på tiendeplass med fire poeng.

Arsim Ajeti var dommer.

I neste runde skal Sotra måle krefter med Bremnes 1. mai. Åsane 2 møter Fyllingsdalen 2 5. mai.