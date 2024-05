Mosjøen 3 fikk en kjempestart på kampen da Christian Thomas Borgen sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen, og Mosjøen 3 doblet ledelsen da Anas Abdifatah Omar satte inn 2-0 etter kun ni minutters spill. M. Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Mosjøen 3 fem minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 til pause.

Sikker fra straffemerket

Etter 62 minutter fikk Mosjøen 3 straffespark, og M. Olsen scoret fra ellevemetersmerket. M. Olsen laget hattrick da han la på til 5-0 seks minutter senere, og Ivar Rishaug økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 69 minutters spill. Vegas Hussein Abdi Hussein scoret 1-6 fra straffemerket like etterpå. Jøran Haugen Finsås la på til 7-1 for Mosjøen 3 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Vegas Magnus Andrè Heipt Lorentsen og Sondre Wika Nergård fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Vega har tapt tre strake kamper.

Etter søndagens kamp ligger Mosjøen 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Vega er på tolvteplass med null poeng.

Jan Solbakk var dommer.

Vega spiller mot Mo 11. mai, mens Mosjøen 3 spiller neste kamp mot Sandnessjøen 2 21. mai.