Sebastian Høyer Henriksen sendte Hei foran da han satte inn 1-0 allerede etter fem minutter, men Jakob Hassan utlignet da han satte inn 1-1. Patrick Løvig sendte Hei i føringen igjen ti minutter senere, og Nybråten scoret 3-1-målet etter 21 minutters spill. Fem minutter før sidebytte reduserte Elod Coli til 2-3 for Gulset. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-3.

Bortelaget dro ifra

William de Jong Hillbo satte ballen i mål etter 56 minutter for Hei og sørget for at stillingen var 4-2, og like etterpå økte Hei ved Nybråten. Hei rykket ytterligere ifra da Daniel Lauritzen økte ledelsen etter 70 minutters spill. Etter 90 minutter reduserte Gulset ved Jøran Vadder Hansen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-6.

Gulsets Jakob Hassan og Simen Gullerud Kristiansen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Gulset nummer ni på tabellen med fire poeng, mens Hei er på sjuendeplass med seks poeng.

Ako Mardin var dommer i kampen.

I neste runde skal Hei måle krefter med Herkules 6. mai. Gulset møter Urædd 7. mai.