Mathias Solbakken Risnes sendte Radøy foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutter. David-Ionatan Neagu sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 1-1.

Delte poengene

Noah Tangen sendte Radøy i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 48 minutters spill, men Neagu sørget for balanse i Kvernbit 2-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 65 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Noah Tangen fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Radøy på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Kvernbit 2 er på andreplass med ti poeng.

Asbjørn Farestveit Olsen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Radøy måle krefter med Åsane 3, mens Kvernbit 2 møter Nordre Holsnøy.