Leo Øverås Bjørdal sendte Stranda i føringen etter 14 minutters spill, men etter 27 minutter utlignet Jonas Aarset Svendsen for Blindheim 2. Stranda tok ledelsen igjen da Daniel Rusten scoret sju minutter senere, og etter 35 minutters spill scoret James Carlos Oco Berntzen for Stranda. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Dominerte i andreomgang

Håvard Nærø reduserte for Blindheim 2 etter 58 minutter. Markus Håbet Ødegård sørget for jubel da han satte inn 4-2 fem minutter senere, og Stranda rykket ytterligere ifra da Bjørdal økte ledelsen etter 80 minutters spill. Jakob Andreas Søvik Fjellanger økte til 6-2 for Stranda rett etterpå, og etter 90 minutter la Ødegård på til 7-2 for gjestene. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-7.

Emil Ottersen pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Blindheim 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Stranda er på andreplass med 13 poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stranda spiller neste kamp mot Norborg/Brattvåg/Ravn 19. mai, mens Blindheim 2 bryner seg på Sykkylven dagen etter.