Vikvarvet tok ledelsen ved Joar Stokke etter 27 minutter, og Tommy Hansen fikk nettsus og doblet ledelsen for Vikvarvet sju minutter senere. Runar Overvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for gjestene. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Scoring fra elleve meter

Lånke 2s Martin Kjesbu scoret 1-3 fra ellevemetersmerket da det var spilt et kvarter av andre omgang. Jan Halvard Nygård var uheldig og satte ballen i eget mål for Vikvarvet ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Vikvarvets Ove Jonny Kjøsnes og Arnt Olav Husdal fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret står både Lånke 2 og Vikvarvet med seks poeng.

Hussein Ali Sharif var dommer i kampen.

13. mai er det ny kamp for Lånke 2. Da møter de Ekne. Vikvarvet skal måle krefter med Vuku 2 23. mai.