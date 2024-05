Christian Vold Stavland sendte Bremnes 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill. Bremnes 2 var på farten igjen etter 34 minutter. De doblet ledelsen da Aleksander Halleraker Lothe satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Aarskog satte inn 3-0, og Bremnes 2 rykket ytterligere ifra da Sander Habbestad Larsen økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Seks minutter før slutt reduserte Ølen da Jørgen Stueland Larsen satte inn 1-4-målet. Aarskog la på til 5-1 for Bremnes 2 like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-1.

Thomas Vik fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Bremnes 2 på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Ølen er nummer fire med seks poeng.

Jonas Vattem var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bremnes 2 møter Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 21. mai, mens Ølen spiller neste kamp mot Sveio to dager senere.