Tonny Egeland sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter kun åtte minutter, og Vestsiden-Askøy var på farten igjen etter 22 minutters spill. De doblet ledelsen da Petter Bjorøy Kjørsvik satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Thomas Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestsiden-Askøy etter 58 minutter, og Martin Skråmestø Pedersen økte til 4-0 et kvarter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Vestsiden-Askøys Martin Skråmestø Pedersen og Vidar Kalsund fikk se det gule kortet. For Ørnen fikk Mark Slezin, Hassan Osman Hassan, Bisrat Haile Weldemariam og Dawit Michael Kahsay gult kort.

Tok over femteplassen

Etter søndagens kamp er Vestsiden-Askøy nummer fem på tabellen med tolv poeng, mens Ørnen er på åttendeplass med åtte poeng.

Vegard Aa Albretsen var dommer.

I neste runde skal Ørnen måle krefter med Løv-Ham 24. mai. Vestsiden-Askøy møter Trott/Solid/Stord 2 25. mai.